Polícia Civil realiza ação fiscalizatória em supermercado de Itaboraí

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), com apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), fiscalizaram, nesta terça-feira (21/05), um supermercado no Centro de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Duas pessoas foram presas em flagrante e cinquenta quilos de alimentos irregulares foram descartados.

No local, a equipe flagrou o momento em que o funcionário responsável pelo açougue etiquetou, com um novo prazo de validade, cortes de frango com a validade que expirava nesta terça.

Os agentes também encontraram produtos sem identificação de procedência e que estavam expostos à venda.



Os peritos constataram as irregularidades e todo material identificado como impróprio para o consumo, que totalizou em cinquenta quilos de alimento, foi descartado.

O responsável pelo açougue e o gerente do estabelecimento foram presos em flagrante pela prática de crime contra as relações de consumo.