Mulher baleada em Itaboraí morre em hospital de São Gonçalo

Uma mulher de 21 anos morreu no Hospital Estadual Alberto Torres (Herat), no Colubandê, em São Gonçalo, após ser baleada em Manilha, Itaboraí, no fim da tarde dessa terça-feira (21). Ainda não se sabe em que circunstâncias a vítima foi ferida.

A vítima primeiramente foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, mas devido a gravidade de seu estado de seu, acabou sendo transferida para São Gonçalo, onde não resistiu.

