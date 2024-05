Pedreiro fica ferido após cair de andaime no Centro de Niterói

Vítima está internada no Hospital Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca - Foto: Divulgação

Um pedreiro ficou ferido após despencar de um andaime em uma obra no Centro de Niterói, na manhã desta terça-feira (21). Segundo testemunhas, ele teria caído após sofrer uma descarga elétrica. A vítima, de 49 anos, está internada no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, também em Niterói. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, o estado de saúde dele é considerado grave.

De acordo com informações iniciais, um dos equipamentos usados pela homem acabou encostando na fiação de energia elétrica na Rua Maestro Felício Toledo, próximo a Avenida Amaral Peixoto. Bombeiros e policiais foram acionados ao local, assim como a concessionária Enel, responsável pela energia no município.

A concessionária disse que uma equipe de emergência foi enviada "ao local assim que tomou conhecimento do acidente" e que irá "apurar os detalhes sobre as circunstâncias do acidente e está acompanhando o estado de saúde da vítima, que foi hospitalizada". O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), que está investigando as circunstâncias da queda.