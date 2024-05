Maricá inaugura primeira passarela com elevador

Passarela foi batizada com o nome do atleta Sócrates - Foto: Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

Foi inaugurada nesta terça-feira (21) a primeira passarela com elevador de Maricá. A estrutura para passagem de pedestres fica na margem da RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura de São José do Imbassaí, próximo ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. A ideia é que o elevador ajude na travessia de pacientes da unidade.

Com 30 metros de travessia, a passarela conta ainda com uma escada e uma rampa. A estrutura foi batizada com o nome de Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, médico e jogador de futebol conhecido pelas passagens no Corinthians e na Seleção Brasileira.

Esse é um marco importante para a cidade. Aqui temos o maior equipamento público de saúde do município e, para a população, faltava esse elemento da travessia. Maricá é cortada ao meio pela RJ-106, e temos um crescimento nos dois lados da rodovia. Precisamos garantir a segurança da travessia das pessoas", destacou o prefeito Fabiano Horta (PT).

Neste ano, outras duas passarelas já foram inauguradas, ambas também na RJ-106: uma no loteamento Manu Manoela, também em São José do Imbassaí, e outra no Parque Nanci, na altura do km 25. De acordo com o Serviços de Obras de Maricá (Somar), uma nova travessia deve ser inaugurada em breve, na altura do km 13, em Inoã.