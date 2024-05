Adolescente que matou pais e irmã diz que "faria tudo novamente"

Um adolescente de 16 anos foi detido em São Paulo após assassinar o pai, de 57 anos, a mãe, de 50, e a irmã, também de 16. O crime aconteceu na última sexta (17); detido desde domingo (19), ele disse, em depoimento aos policiais, que não se arrepende e que "faria tudo novamente".

Segundo as investigações, ele passou mais de 24 horas com os corpos da família na casa onde viviam, em Vila Jaguara, na Zona Oeste de SP. Um dia antes dos crimes, ele teria tido um desentendimento com os pais, que o impediram de usar o telefone celular. O adolescente disse que as brigas eram frequentes em casa e alegou ter sido chamado de "vagabundo" durante a discussão.

Na tarde de sexta (17), ele pegou uma pistola do pai, que era guarda civil, e atirou nele e na irmã. Algumas horas depois, ele assassinou a mãe assim que ela chegou em casa. Ele continuou em casa após os crimes. No sábado (18), ele deixou os corpos da família no imóvel e saiu para ir à academia e fazer compras.

Depois de chegar em casa, ele chegou a esfaquear o corpo da mãe algumas vezes. Foi só no domingo (19) que o jovem acionou a Polícia e confessou o crime. Ele está detido na Fundação Casa e responde pelos atos infracionais de homicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo e vilipêndio de cadáver. A Polícia Civil segue investigando o caso.