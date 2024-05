Ação policial contra pornografia infantil realiza prisão em São Gonçalo

Seis homens acusados de armazenar pornografia infantil foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (21). Pelo menos uma das prisões foi realizada em São Gonçalo; os demais suspeitos foram presos na capital, em Quissamã e em Três Rios.

Segundo os agentes, que também cumpriram mandados de busca e apreensão, os suspeitos armazenavam fotos e vídeos de menores de idade sofrendo abuso sexual. Celulares, computadores e hardwares de armazenamento foram apreendidos e serão levados para perícia.

As prisões fazem parte da Operação Bad Vibes III, operação nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Polícia Civil, que visa combater a exploração sexual de menores de idade. A investigação é um desdobramento de ações vinculadas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que aconteceu no último sábado (18).