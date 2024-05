Homem acusado de Chefiar tráfico de drogas em cidade no Nordeste é preso no Rio (vídeo)

Equipe de Buscas da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI), em ação conjunta com o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE), após trocas de dados de inteligência com a Polícia Militar do Estado do Ceará, e informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta terça-feira (21), na Avenida Central, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, o criminoso, foragido da Justiça do Ceará, Francisco Gonçalves da Silva, de 38 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV).



Porquinho, como é conhecido, é chefe do tráfico de drogas da localidade do Morro das Pedrinhas, no município de Ipu, no Ceará, segundo a polícia, e foi localizado nas proximidades de uma garagem de transportes coletivos, que fica na Maré.



Contra ele, constavam três Mandados de Prisão, expedidos pela Vara Única da Comarca de Ipu, pelos crimes de Tráfico de Drogas, onde fora condenado a uma pena de 07 anos de reclusão, em regime fechado. A ficha criminal do criminoso aponta que ele já cumpriu pena na Cadeia Pública pelos crimes de tráfico de entorpecentes, além de roubo e furto. Ele também estaria envolvido na morte de uma usuária de drogas, enterrada em um matagal, na localidade Espraiadas, na zona rural de IPU, em março de 2007, na ocasião o crime foi considerado “queima-de-arquivo”.

Após ser dada voz de prisão, os policiais conduziram o foragido à 22ªDP (Penha) e, posteriormente, à SEAP-RJ, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça do Ceará.



Quem tiver informações sobre a localização foragidos de outros estados no Rio, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.