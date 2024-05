Médico é encontrado morto dentro de hospital em Maricá

Polícia Civil está investigando o caso para descobrir as causas da morte da vítima - Foto: Divulgação

Polícia Civil está investigando o caso para descobrir as causas da morte da vítima - Foto: Divulgação

Um médico, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto, nesta segunda-feira (20), no banheiro do Hospital Conde Modesto Leal, em Maricá.



De acordo com a prefeitura da cidade, o médico estava em seu primeiro plantão na unidade. Seu corpo foi encontrado no banheiro da área de descanso do hospital.

Ainda de acordo com informações da prefeitura, "a equipe médica do hospital realizou todas as manobras de ressuscitação mas infelizmente sem êxito".

A Polícia Civil informou que a 82ªDP (Maricá) está investigando o caso. O corpo do médico vai passar por exame de necropsia para que sejam apuradas as circunstâncias e causas da morte. A PM não foi acionada ao local.

A Secretaria de Saúde da cidade reiterou "as condolências aos entes queridos e amigos, desejando força a todos".