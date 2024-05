PM prende sequestrador e liberta duas reféns na Ilha do Governador

No início da tarde desta segunda-feira (20), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiu negociar a rendição de um sequestrador, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O homem, que usava duas facas para ameaçar as duas mulheres feitas refém, acabou se entregando por volta das 14h. As vítimas eram familiares do sequestrador.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 17º Batalhão, da Ilha do Governador, em parceria com agentes do Programa Patrulha Maria da Pena - Guardiões da Vida, chegou ao local após as denúncias de que o homem mantinha as mulheres da família como reféns.

No local do sequestro, a polícia constatou a situação das vítimas e verificaram que o sequestrador já era alvo de uma medida protetiva imposta pela Justiça. Depois de conversas com os agentes, o homem aceitou se entregar.

Os PMs do Bope auxiliaram a rendição do criminoso. O homem terminou preso no início da tarde, sendo levado para a 37ª DP, na Ilha do Governador, onde a ocorrência foi registrada.