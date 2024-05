Homem é preso em flagrante após tentar matar companheira em Niterói

Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam um homem em flagrante suspeito de tentativa de feminicídio contra sua companheira. Ele foi capturado logo após crime no bairro Santa Rosa, em Niterói, região Metropolitana do Rio.

De acordo com os agentes, a vítima compareceu na delegacia pedindo socorro. Ela afirmou que o seu marido havia acabado de tentar matá-la atropelada com seu veículo, como também a ameaçou de morte. Imediatamente, uma equipe da delegacia realizou buscas e prendeu o autor, que estava com uma faca.

Após ser levado para a distrital, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.