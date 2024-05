Atenção Motoristas: São Gonçalo terá nova interdição no trânsito

Mudança é para auxiliar no andamento das obras do trecho 3 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) - Foto: Divulgação/ Fabio Guimarães

Mudança é para auxiliar no andamento das obras do trecho 3 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) - Foto: Divulgação/ Fabio Guimarães

Equipes das Secretarias de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo realizaram uma ação neste sábado (18), na Avenida Presidente Kennedy e Rua Monteiro Lobato, na altura do bairro Estrela do Norte, informando sobre uma nova mudança de trânsito que será feita no Centro de São Gonçalo a partir desta segunda-feira (20).

A partir desta data, a Secretaria de Transportes irá realizar uma nova interdição de trânsito no Centro de São Gonçalo para auxiliar no andamento das obras do trecho 3 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). A Avenida Presidente Kennedy, no trecho entre o Clube Mauá e a Avenida Dezoito do Forte, terá seu trânsito alterado. Agentes da Guarda Municipal estarão em pontos de interdição específicos para auxiliar na fluidez do trânsito.

A partir das 8h, os veículos leves, incluindo carros de passeios, não poderão passar pela Avenida Presidente Kennedy no trecho mencionado. Os motoristas deverão trafegar pela Rua Monteiro Lobato, passando depois pela Travessa Manuel da Silva, Rua Orlando Rangel, seguindo pela Rua Frias Garcia, saindo na Avenida Dezoito do Forte. A partir daí, os motoristas poderão seguir em direção à Avenida Presidente Kennedy, saindo nela após o ponto da interdição.



Os carros de passeio que estiverem na altura da sede da Prefeitura de São Gonçalo, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, no Sesc ou em algum estabelecimento próximo, deverão retornar para a Rua Monteiro Lobato para realizar o desvio proposto, não podendo seguir reto pela Avenida Presidente Kennedy.

Equipes orietam a população | Foto: Divulgação/ Fabio Guimarães

Já quem chegar ao ponto de interdição na Avenida Presidente Kennedy localizado na altura do Clube Mauá, deverá seguir um segundo desvio pela Rua Aluísio Neiva, passando pela Rua Salvatori, depois pela Rua Doutor Feliciano Sodré, em seguida pela Rua Carlos Gianelli para acessar a Avenida Presidente Kennedy, também após o ponto de interdição.



Apenas ônibus e táxis poderão trafegar normalmente pela Avenida Presidente Kennedy. Os motoristas que estacionam seus veículos nas ruas que servirão como pontos de desvio deverão ficar atentos, já que não será permitido estacionar em algumas delas nem mesmo sendo morador do local enquanto o desvio estiver ativo.

O MUVI é uma realização do governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, percurso que também receberá várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O MUVI vai cortar um trecho de 18 quilômetros do município, 13 bairros e 32 estações.