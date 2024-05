Acusado de estupro é preso em aldeia indígena de Maricá

Ele foi localizado em uma aldeia indígena, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (17/05) - Foto: Divulgação

Ele foi localizado em uma aldeia indígena, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (17/05) - Foto: Divulgação

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam um homem acusado de estupro. Ele foi localizado em uma aldeia indígena, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (17/05).

Ao tomar conhecimento do crime e diante das provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão do homem. Os policiais passaram a monitorar o acusado e, com o mandado expedido, conseguiram capturá-lo na mesma localidade em que o crime aconteceu.