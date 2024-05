Homem morre em desabamento na Zona Norte do Rio

O acidente aconteceu na Av. Pastor Martin Luther King Jr, na altura do nº 3.775. - Foto: Reprodução

O acidente aconteceu na Av. Pastor Martin Luther King Jr, na altura do nº 3.775. - Foto: Reprodução

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu depois que uma casa desabou em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (18). O acidente aconteceu na Av. Pastor Martin Luther King Jr, na altura do nº 3.775.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os quartéis de Ramos e Méier foram acionados para socorrer o homem. Porém, ao chegar no local, a equipe constatou que o corpo da vítima já havia sido retirado dos escombros por moradores da região.

