Ação policial termina com mais de 70 motociclistas autuados em Niterói e Maricá

Uma ação da Polícia Militar para conter um "rolezinho" de motociclistas na madrugada desta sexta-feira (17) terminou com 72 motociclistas autuados nos municípios de Niterói e Maricá. Além disso, um outro condutor chegou a ser levado para a Delegacia por conta de irregularidades.

Segundo o 12º BPM (Niterói), agentes estiveram monitorando a circulação de motocicletas entre os dois municípios para reprimir possíveis "rolezinhos", encontros clandestinos em via pública organizados por motociclistas, que costumam realizar manobras e ultrapassar o limite de barulho tolerado durante as madrugadas.

No total, foram 73 motociclistas detidos: 72 autuados e um deles levado para prestar depoimento por estar circulando com uma moto sem placa. Não há registro de prisões. A prática dos rolezinhos pode configurar crime caso envolva danos ao patrimônio público e privado e perturbação da ordem pública, ou se algumas das manobras provocar acidentes. A Polícia Militar incentiva testemunhas de manobras perigosas em vias públicas a contatar a corporação através do número 190.