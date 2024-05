Acidente fecha a Alameda São Boa Ventura, em Niterói

Motorista teria perdido o freio do caminhão - Foto: Foto Leitor/ Eduardo Biscaia

Motorista teria perdido o freio do caminhão - Foto: Foto Leitor/ Eduardo Biscaia

Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus na Alameda São Boa Ventura, em Niterói, deixou ao menos uma pessoa ferida, na manhã desta sexta-feira (17).

Conforme testemunhas, o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo ao acessar os freios e, com isso, acabou colidindo na traseira de um ônibus que seguia na pista sentido Niterói.

Leia também:



O adeus está próximo: Clientes encontram prateleiras vazias no Carrefour de Neves

Correios arrecada 9 mil toneladas de donativos para o RS

O veículo desgovernado só parou após colidir em um muro. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Niterói Transporte e Trânsito ( Nittrans) estão atuando no controle do trânsito na região.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi atendido e liberado no local.

Tribobó

Na RJ-104, em Tribobó, São Gonçalo uma jovem também ficou ferida em um acidente envolvendo motocicleta. A mulher, de 37 anos, foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres ( Heat), no Colubandê. O estado de saúde não foi informado.