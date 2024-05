Mar invade ruas de Itaipuaçu, em Maricá

Em Itaipuaçu, distrito de Maricá, o mar invadiu as ruas do bairro após uma forte ressaca registrada na última quinta-feira (16).

Moradores do local registraram o acontecimento e publicaram nas redes sociais vídeos da água tomando conta das ruas e levando tudo que estivesse no caminho.





Ruas ficaram alagadas Divulgação

Autor: Divulgação

O mar da região de Itaipuaçu já é conhecido pelos frequentadores por ter muitas ondas. A água atingiu a Rua Professor Cardoso de Menezes, também conhecida como rua um.

Segundo a Marinha do Brasil, as ondas podem chegar até 3 metros, nas praias de Maricá que se estendem desde Itaipuaçu até Jaconé. Além disso, alertou que a ressaca vai durar até às 9 horas do próximo sábado (18).

A Defesa Civil do município pediu que pescadores, banhistas e praticantes de esportes aquáticos não frequentem as praias durante esse período, por causa do risco de acidentes.

O alerta de ressaca se estende para toda a orla fluminense, com previsões de ondas de 2,5 a 3 metros de altura.





Mar invade bar Divulgação