Com informações passadas pelo Disque Denúncia, criminoso foragido da Justiça da Paraíba é preso na Zona Sul do Rio

Após um trabalho de inteligência e troca de análise de dados entre policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI) e Coordenadoria de Inteligência da PM do Estado da Paraíba, policiais da Equipe de Buscas do SSI, em ação conjunta com policiais do 19º BPM (Copacabana), após informações relatadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na tarde desta terça-feira (14), em Copacabana, Zona Sul do Rio, o acusado e foragido da Justiça do Estado da Paraíba, Felipe dos Santos Bernardino, vulgo Galego, de 23 anos.

De posse de informações, os policiais foram até um quiosque, localizado na Avenida Atlântica, onde conseguiram localizar e prender o criminoso, que trabalhava no local, sem que ele oferecesse resistência no ato da prisão. Galego é acusado de pertencer a uma quadrilha que praticou diversos roubos a estabelecimentos comerciais na Cidade de Guarabira/PB, vindo se esconder no Rio, para fugir das autoridades paraibanas.



Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Mista de Guarabira/Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, pelos crimes de Organização Criminosa e Roubo Majorado.

Após ser dado voz de prisão, ele foi levado à 12ª DP (Copacabana), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, encaminhado à SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça da Paraíba.