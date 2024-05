Centro de Tradições Nordestinas será reaberto em Neves, São Gonçalo

Após um período dedicado a melhorias estruturais e revitalização de instalações, o Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo será reaberto na próxima sexta-feira, dia 17 de maio, às 17h, em um ambiente renovado e repleto de novidades.

Durante o período de reforma, as mudanças foram realizadas para garantir uma experiência ainda mais enriquecedora aos visitantes, proporcionando momentos de alegria e descontração para todas as idades.

A reabertura contará com o animado "Bailinho Black", destacando o melhor de todos os estilos da Black Music. Será uma celebração de cores, sabores, e, sobretudo, da união de culturas que fazem de São Gonçalo um autêntico exemplo de diversidade.

O Centro de Tradições Nordestinas é estruturado com 21 quiosques que oferecem comidas típicas da culinária nordestina e artesanato. A feira tem também com uma ampla área de shows. O local conta com cobertura sustentável, uma estrutura de aproximadamente 900 m² de telha e 350 m² de lona, com aproveitamento de luz natural, fruto de compensação ambiental obtida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Serviço:

Reabertura do Centro de Tradições Nordestinas

Data: 17 de Maio

Horário: 17h

Local: Centro de Tradições Nordestinas

Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80 - Neves, São Gonçalo - RJ