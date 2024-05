CDL Niterói completa 66 anos de tradição e história

A CDL Niterói completa nesta quarta-feira, 66 anos de existência e atuação na cidade. O dia 15 de maio traz memórias e histórias a respeito de uma instituição não governamental com a finalidade de cuidado e assistência ao comércio. A entidade comemora também inúmeras conquistas realizadas nos últimos anos em parceria com o setor público e anuncia novidades. Uma delas é a criação de um canal de comunicação direta com o Batalhão de Polícia Militar da cidade visando maior segurança ao comércio e sociedade, além de um calendário de cursos, workshops e palestras voltadas para o empresariado e capacitação de microempreendedores, parte delas gratuitas.

"Investir no nosso empresariado e fazer com que cada um ganhe força é fazer a economia da cidade girar e as pessoas garantirem melhores condições de vida. Trabalhar pelo comércio tem sido a missão desta casa e não chegaríamos a tantos anos de história se não tivéssemos o apoio de toda a nossa equipe de colaboradores e parceiros", destacou o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira

Luiz Vieira | Foto: Divulgação

A funcionária administrativa Janaína Soares está na instituição há 29 anos e vivenciou a mudança de prédios e demais evoluções que a instituição passou. “A mudança para o prédio novo foi muito positiva. Deixamos as antigas salas alugadas de um prédio comercial na antiga Rua José Clemente (atual Rua Luiz Fernando Gomes) para esta estrutura inteira, que começou a ser erguida em 1997. A mudança foi uma conquista dos diretores, principalmente dos presidentes anteriores”, relembra Janaína ao ver as fotos da época.

O presidente da época, Manoel Alves foi o responsável pela mudança de endereço, afinal, não é coincidência que a atual sede carrega seu nome. Filho deste antigo presidente, Manoel Alves Júnior é quem ocupa hoje a vice-presidência da gestão ao lado de Vieira, assim como os filhos de empresários associados e diretores compõem o grupo CDL Jovem, que tem hoje Juliano Gentile como presidente.

Por outro lado, há aqueles que construíram carreira na instituição. É o caso do informante de cadastro Antônio José Rosa, que trabalha na CDL há 36 anos, tendo iniciado em 1987 como auxiliar de limpeza. "Eu já vi muita coisa aqui e dá saudades de lembrar, como o funcionamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) antes da modernização do setor com muitos telefones fixos e uma montanha de arquivos de papel. Eu vivenciei toda a modernização aqui", conta.

Na continuidade, o diretor de marketing da CDL Niterói, Jorge Carvalho, comemora as iniciativas. "É muita responsabilidade dar continuidade ao trabalho dos dirigentes que vieram antes. A instituição tem um valor muito grande para o comércio de Niterói e para o surgimento de novos empreendedores na cidade tendo força política atuante para que Niterói atraia cada vez mais empreendedores”, completa.

Luiz Vieira também destacou a relevância dos antigos presidentes, diretores e funcionários para garantir a excelência da entidade por 66 anos. “A história da CDL foi construída por todos os presidentes, dirigentes e funcionários que passaram pela instituição. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa história. Tenho certeza que virão muitos anos de luta, decisão acirrada e discussão em prol do empresariado de Niterói. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes”, ressalta o presidente.