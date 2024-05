Dupla é presa com arma e drogas no Novo México

Policiais apreenderam uma pistola e drogas com os suspeitos - Foto: Divulgação

Policiais apreenderam uma pistola e drogas com os suspeitos - Foto: Divulgação

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam dois homens, na tarde desta terça-feira (14), na comunidade do Novo México, em São Gonçalo. Uma arma e drogas foram apreendidas.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento próximo a Rua Hernâni Maroni Gusmão, quando viram os dois acusados tentando fugir ao perceberem a presença policial.

OS militares cercaram os possíveis locais de fuga da dupla e conseguiu realizar a prisão deles. Com os homens, foi apreendida uma pistola 9mm, uma rádio de comunicação e drogas.

A dupla foi levada para a 73ªDP (Neves).