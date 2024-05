Disque Denúncia pede informações que possam esclarecer a morte de motorista em SG

O Disque Denúncia, divulgou, nesta terça-feira (14), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), a fim de obter informações que possam esclarecer e levar os envolvidos na morte de Leonardo da Costa Pires, de 40 anos.

O crime aconteceu na última sexta-feira (10), quando a vítima foi baleada, perdeu o controle do carro e capotou na Rua Ouro Fino, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para uma ocorrência de acidente. No entanto, ao chegarem no local encontraram o veículo capotado com Leonardo baleado dentro.



Os policiais isolaram a área para a realização da perícia, e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), assumiu o caso. Segundo a especializada, agentes buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança para esclarecer o caso e a autoria do crime.