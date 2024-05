Acusado de manter esposa e sogra em cárcere privado é preso em Maricá

Um homem acusado de manter a própria companheira e a sogra em cárcere privado no imóvel onde vivem, em Inoã, foi preso na tarde desta segunda-feira (13) em Maricá. De acordo com a denúncia, ele também teria agredido as duas mulheres. A motivação para o crime não foi divulgada.

Segundo relatos, o suspeito já agia de forma violenta com a companheira há algum tempo. A vítima já estaria sendo mantida em cárcere quando sua mãe foi agredida e levada para o imóvel pelo homem. Os relatos apontam que o suspeito teria quebrado os dedos da companheira durante uma tentativa de fuga do cárcere.

Nesta segunda (13), a mulher conseguiu pedir socorro e uma equipe de guardas municipais da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal)entrou no imóvel e deteve o suspeito. Ele foi conduzido à 82ª DP (Maricá) e, em seguida, encaminhado para a Central de Flagrantes da região, na 76ª DP (Niterói), onde foi autuado em flagrante.