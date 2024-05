Ação da PM termina com suspeito baleado e outro detido

Um suspeito foi baleado e outro foi preso por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. Uma pistola foi apreendida com os suspeitos.

Depois de receber diversas denúncias sobre pontos de venda de drogas na Rua José Serrado, próximo da Comunidade do Brejal, os policiais intensificaram a vigilância na área. Durante patrulhamento, os militares foram atacados a tiros pelos suspeitos, dando início a uma breve troca de tiros.

Após o confronto, os PMs localizaram e prenderam dois homens tentando fugir do local invadindo as casas dos moradores. Um deles estava com um ferimento na nádega esquerda e carregava uma pistola. O segundo estava com um rádio de comunicação e drogas.

Os dois foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) para serem atendidos e depois foram encaminhados para a delegacia.

De acordo com a PM, os criminosos da área estão, costumeiramente, fechando o acesso da rua e parando os moradores, exigindo que eles se identifiquem para entrar e deem explicações do que irão fazer no local.

O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).