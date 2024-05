Polícia prende cinco suspeitos de integrar milícia em Seropédica

A ação desta semana foi realizada após informações de inteligência e contou com o apoio de policiais militares - Foto: Divulgação

A ação desta semana foi realizada após informações de inteligência e contou com o apoio de policiais militares - Foto: Divulgação

Policiais da 48ª DP (Seropédica) prenderam, na última quarta-feira (8), cinco homens em flagrante, por suspeita de integrarem a milícia que atua em Seropédica, na Baixada Fluminense. Um dos presos foi encontrado mexendo numa moto que pertencia a uma das vítimas de um duplo homicídio, ocorrido horas antes no bairro Campo Lindo, também em Seropédica.

De acordo com a polícia, o suspeito disse exercer a função de "radinho" para o grupo paramilitar e mostrou aos agentes conversas em um grupo de aplicativo de mensagens que é utilizado pelos milicianos para monitorar a rotina e a atuação das forças policiais. A ação desta semana foi realizada após informações de inteligência e contou com o apoio de policiais militares.

Também na operação da última quarta-feira (8), a equipe da 48ª DP (Seropédica) flagrou, em outro ponto, dois homens extorquindo dinheiro de comerciantes para a milícia. Com eles, foram encontrados uma pistola, carregadores com munição, um revólver com numeração raspada e uma motocicleta, além de cerca de R$ 400 em espécie.

Durante a ação, as equipes notaram um homem em atitude suspeita, em pé ao lado de um bar, que estava apontando um telefone celular para a viatura. Ao ser abordado, ele tentou fugir, mas foi detido. Antes, arremessou seu celular sobre um telhado.



Pouco tempo depois, alguns populares informaram aos policiais que no momento da captura do suspeito, outro integrante da milícia pegou o dispositivo e fugiu. Ao ser questionado, o detido disse trabalhar para o mesmo grupo paramilitar e confessou que estava monitorando os passos da equipe policial. Os agentes conseguiram localizar e prender o comparsa no interior de uma borracharia.

Estudante morto em tiroteio

No dia 8 de abril deste ano, o estudante de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Bernardo Paraíso e mais duas crianças, foram atingidas por tiros no Centro de Seropédica. O aluno não resistiu aos ferimentos. O confronto envolveu criminosos suspeitos de integrar milícias.

Na operação, a polícia prendeu dois indivíduos e apreendeu armas, incluindo um fuzil, uma pistola e uma granada.