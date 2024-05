Mulher sofre mal súbito e morre na mesma agência em que 'Tio Paulo' foi levado para receber empréstimo

A mulher de 60 anos sofreu mal súbito no mesmo local em que 'Tio Paulo' foi levado para receber um empréstimo - Foto: Reprodução/redes sociais

A mulher de 60 anos sofreu mal súbito no mesmo local em que 'Tio Paulo' foi levado para receber um empréstimo - Foto: Reprodução/redes sociais

Uma mulher de 60 anos morreu, na tarde da última quarta-feira (8), após sofrer um mal súbito dentro de uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu no mesmo banco, na Avenida Cônego Vasconcelos, onde o idoso Paulo Roberto, de 68 anos, que ficou conhecido como 'Tio Paulo', foi levado pela sobrinha, Érika Vieira, já morto para tentar pegar um empréstimo no mês passado.

Bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados por volta das 13h. Em nota enviada ao GLOBO, o Itaú Unibanco lamentou "profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade à família". A empresa afirmou ainda que "todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico".

Leia mais

Obra regulariza o fornecimento de água em São Gonçalo

Anvisa suspende lotes de detergente Ypê por risco de contaminação



Após o ocorrido, a unidade segue fechada nesta quinta-feira (9). O banco ressaltou que os funcionários foram acolhidos e também receberão todo apoio psicológico necessário. Já os clientes estão sendo orientados a procurar uma unidade próxima, a agência 8486 (Av. Cônego Vasconcelos) ou acessar os canais digitais do Itaú.



Nota do Itaú

"O Itaú Unibanco lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade à família. A cliente teve um mal súbito na entrada da agência, então todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico. Em respeito à vítima, clientes e colaboradores, a unidade permanecerá fechada. Os funcionários foram acolhidos e receberão todo apoio psicológico necessário. Os clientes que precisarem de atendimento presencial devem procurar a unidade próxima, agência 8486 (Av. Cônego Vasconcelos) ou acessar os canais digitais do Itaú", disse a nota oficial.