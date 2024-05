Gerente de restaurante é preso por furto de energia no Fonseca, Niterói

Durante as operações do projeto Energia Legal realizadas nesta quarta-feira (8), em Niterói, com o apoio da Polícia Civil, a Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em um restaurante, no bairro do Fonseca. No local, os técnicos da Enel encontraram uma ligação trifásica feita diretamente no transformador da companhia, com cabo passando por um cano de PVC e por baixo da calçada. O gerente do estabelecimento foi preso em flagrante por agentes da polícia.

Na terça-feira (7), durante as inspeções, os técnicos constataram ligações diretas da rede elétrica da Enel em um pet shop, em Itaipu, e um sítio, em Maravista. Além disso, ainda em Itaipu, foi encontrada fraude no medidor de energia em uma loja de utensílios domésticos. A operação de terça terminou com a condução dos responsáveis pelo pet shop e pelo sítio até a delegacia para prestar depoimento. Essa edição vai até sexta (10) em Niterói. Até agora, nesta edição, a distribuidora já contabilizou 92 irregularidades, incluindo furtos e fraudes no medidor de energia.

Técnicos da Enel encontraram uma ligação trifásica feita diretamente no transformador da companhia, com cabo passando por um cano de PVC e por baixo da calçada | Foto: Divulgação/ Enel Distribuição

Além de ser crime, com pena prevista de oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Conforme estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.



Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio ou ligar para Central de Atendimento pelo telefone 0800 28 00 120. Não é necessário se identificar.

Sobre o Energia Legal



Em 61 edições do projeto Energia Legal realizadas pela Enel Rio, a companhia identificou furto de energia em 24,5 mil clientes, sendo 92% dos casos em residências e 8% em estabelecimentos comerciais nas 28 cidades por onde passou desde o fim de 2019.

O projeto tem o objetivo de combater fraudes e furtos de energia, bem como conscientizar a população sobre riscos e prejuízos desta prática. Durante a iniciativa, a Enel Rio oferece uma série de serviços para a população: atendimento móvel, negociações de dívidas com condições especiais, orientações de segurança com a rede elétrica, dicas de consumo consciente.