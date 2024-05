Um preso com pistola e drogas em ação da PM no Morro do Bumba

Um homem, de 30 anos, foi preso após perseguição por uma área de mata, no Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, Niterói. Com ele, segundo os agentes, foram encontradas drogas e uma pistola. O criminoso já figurava como foragido da Justiça.

Segundo a PM, durante patrulhamento de rotina avistou o elemento em atitude suspeita. Ao notar a presença policial ele fugiu para área de mata, mas após cerco acabou preso.

Leia também:



PM estoura 'boca de fumo' e dá prejuízo ao tráfico em Maricá

Homem é preso após furtar 28 barras de chocolate em Niterói



Material foi apresentado na 78ª DP (Fonseca) | Foto: Divulgação

Com ele, conforme os agentes, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, sete munições do mesmo calibre, 49 trouxinhas de maconha e 40 cápsulas de cocaína.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), onde ele acabou preso.