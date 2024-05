Homem é preso após furtar 28 barras de chocolate em Niterói

Juntas as barras somavam R$ 126 - Foto: Divulgação

Juntas as barras somavam R$ 126 - Foto: Divulgação

Um homem, de 23 anos, foi preso após furtar 28 barras de chocolate em uma das loja de departamento, localizada em um shopping, no Centro de Niterói.

Segundo policiais do 12º BPM (Niterói), as equipes conseguiram chegar até o homem após serem acionados por funcionários da loja. Ao ser abordado, o homem que estava armado com um estilete, não negou o furto.

Conforme informado pelos agentes, o homem teria justificado que estava furtando para revender as barras.

Diante do flagrante, ele foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde acabou preso por furto. Juntas as barras somavam R$ 126.