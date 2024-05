PM estoura 'boca de fumo' e dá prejuízo ao tráfico em Maricá

Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói ‘estouraram’ uma boca de fumo na comunidade do Risca Faca, em Inoã, Maricá. Na ação um homem foi preso e dois menores apreendidos, um deles com apenas 11 anos.

As prisões foram realizadas após a PM receber diversas denúncias informando sobre um ponto de venda de entorpecentes. Uma guarnição se deslocou até a Travessa Fernando Mendes, onde encontrou os suspeitos com as drogas.

Leia também:

Homem é preso após furtar 28 barras de chocolate em Niterói

Depois de Madonna, Rio terá festival gratuito com Djavan, Iza, Preta Gil e mais

Farta quantidade de entorpecentes foi apreendida | Foto: Divulgação

No total foram apreendidos, 1400 pinos de cocaína, 1.077 pedras de crack, 271 bolas de haxixe, 80 trouxinhas de maconha, dois carregadores de pistola e dois rádios transmissores.

O caso foi levado à 82ª DP (Maricá), onde os suspeitos responderão por tráfico e, no caso dos menores, fato análogo a tráfico de drogas.