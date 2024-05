Homem é preso por furto de cabos em Niterói

Um homem foi preso nesta segunda (06) no Fonseca, em Niterói, suspeito de furto de fios.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para Rua Evilásio Silva, para verificar uma denúncia de furto. Ao chegarem no local, encontraram um homem arrancando os fios com uma faca.

Os policiais realizaram uma abordagem e após revista, encontraram uma sacola com oito metros de fios. O suspeito, de 23 anos, foi preso e encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado. Ele já acumulava cinco anotações criminais por furto, lesão corporal e ameaça.