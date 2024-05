Professor de Direito, William Douglas faz campanha de doação para o RS

O professor de Direito, desembargador federal e escritor William Douglas, morador de Niterói, entrou na corrente de solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ele, em parceria com o também professor de Direito Henderson Furst, está divulgando uma campanha de doação nas redes sociais, a partir da iniciativa de um grupo de 540 professores, que se reuniram em prol da causa.

A campanha de arrecadação acontece da seguinte forma: a cada R$ 20 ou mais doados para o pix williamdouglas@educafro.org.br, os voluntários irão concorrer a mais de 120 livros de uma biblioteca jurídica. Na descrição da transferência via pix, o professor pede para que o doador deixe um telefone ou e-mail, para facilitar o momento de contato para envio dos livros. O sorteio será ao vivo no dia 15 de maio, pelo Instagram: @williamdouglas.

"Estamos organizando uma live para o dia do sorteio, pelo Instagram do William Douglas. Em dois dias de campanha já chegamos a quase R$ 300 mil. Neste primeiro momento já compramos lanternas e agora vamos comprar botes para enviar aos bombeiros locais. Queremos ajudar em tudo o que for possível", resume Leo Castro, um dos organizadores da campanha.

No vídeo compartilhado nesse sábado (04), há mais detalhes sobre os professores participantes e sobre quais livros serão sorteados. Entre os títulos estão Manual de Prática Penal (Saraiva), de Leo Castro; Direito - dialética da razão. (Casa do Direito), de Flavio Goldberg; Inovação e contratações públicas inteligentes (Fórum), de ⁠Edcarlos Alves Lima; e Teoria do Biodireito (Casa do Direito), de ⁠Henderson Fürst.

Veja abaixo:



Todo o valor arrecadado será integralmente revertido para as contas oficiais do Estado para ajudar os moradores do Rio Grande do Sul, onde já foi decretada situação de calamidade pública.

William Douglas tem mais de 50 livros publicados | Foto: Divulgação

Segundo último boletim da Defesa Civil, divulgado neste domingo (5), chegou a 66 o número de pessoas mortas pelas fortes chuvas que atingem o estado; outros seis óbitos ainda estão em investigação e 155 pessoas ficaram feridas. Há ainda 101 pessoas desaparecidas. Até o momento, 332 municípios foram afetados

O número de óbitos superou a última catástrofe ambiental do estado em setembro de 2023, quando 54 pessoas perderam a vida devido a passagem de um ciclone extratropical. As autoridades afirmam que este é o pior desastre climático da história gaúcha.

