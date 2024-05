Serviço aéreo da Polícia Civil do Rio de Janeiro chega no Rio Grande do Sul para auxiliar nos resgates de vítimas

Governo do Rio de Janeiro enviou equipe de serviço aéreo para o Rio Grande do Sul - Foto: Divulgação

O Governo do Rio de Janeiro enviou uma equipe com 10 agentes do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Saer/Core), da Secretaria de Estado de Polícia Civil, para o Rio Grande do Sul, com o objetivo de auxiliar as ações de busca e resgate por vítimas das chuvas que atingem a região. Os policiais chegaram na tarde deste domingo (05/05), a bordo do helicóptero AW169 da instituição. A aeronave bimotor, que opera por instrumentos inclusive à noite, tem capacidade para transportar oito passageiros e dois pilotos.

Entre as especialidades da equipe estão o resgate em catástrofes naturais e salvamento em altura e locais de difícil acesso. O apoio à operação no Sul do país foi oferecido pelo governador Cláudio Castro ao governador do Rio Grande Sul, Eduardo Leite.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Amim, está previsto, ainda, o envio de uma equipe multidisciplinar da perícia técnico-científica para ajudar no serviço de identificação. A inovação das técnicas de atuação resultaram na criação do protocolo DVI da instituição, que na tradução livre significa Identificação de Vítimas de Desastres.

"Nossos peritos já estão à disposição e devem partir rumo à missão em breve. Os primeiros a chegarem foram os policiais do Saer/Core com a nossa aeronave 05 e equipamentos para reforçar os trabalhos nas áreas atingidas pelas chuvas", disse o secretário.