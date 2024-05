Quase uma tonelada de barricadas é removida em ação no Novo México

Não houve prisões ou apreensões no local - Foto: Divulgação/PMERJ

Uma ação do 7º BPM (São Gonçalo) na comunidade do Novo México, em São Gonçalo, removeu cerca de uma tonelada de barricadas na manhã desta quinta-feira (02). Segundo a Polícia Militar, os agentes foram enviados ao local especificamente para a desobstrução de via bloqueadas por grupos criminosos que atuam na região. Confira imagens da ação:





Divulgação/PMERJ

Divulgação/PMERJ

O bloqueios ficavam nas ruas Expedicionário Félix Marqueti e José Maria Pinto Duarte. Não houve relato de confronto ou prisões durante a ação de remoção. Os obstáculos costumam ser usados por grupos envolvidos com o tráfico de drogas na região.