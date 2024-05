Taça das Comunidades inicia jogos neste sábado (4) em São Gonçalo

Começam neste sábado (4) os jogos das categorias Sub-15 e Sub-17 – Masculino da Taça das Comunidades de Futebol Society, torneio realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

As primeiras partidas serão realizadas neste sábado (4), a partir das 9h, na Arena do Porto do Rosa, entre os times Projeto Loirinho, Projeto Atos, Crac da Bola, Passe Certo e The Chosen 90.

Ao todo, 19 equipes foram inscritas nas categorias Sub-15 e Sub-17. Os jogos foram divididos em grupos A e B.

Os jogos classificatórios vão ocorrer entre os meses de maio e junho, na Arena Porto do Rosa, Arena Independente, Campos (Trindade) e C.T. Mutuá.

A semifinal está prevista para ocorrer o dia 6 de julho e a final no dia 13 de julho.

Leia também:

➢ Pela Copa do Brasil, Flu vence o Sampaio Corrêa e Vasco empata com Fortaleza

➢ Fluminense faz proposta para trazer Thiago Silva de volta

A Taça das Comunidades foi idealizada, no ano de 2023, com o objetivo de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população, fomentando a cultura de paz, a valorização do cidadão, educação através do desporto, o espírito de equipe e a promoção da autoestima nos bairros gonçalenses, despertando no cidadão a consciência do seu papel comunitário.