Homem morre após mal súbito embaixo de Viaduto em Alcântara

Na manhã desta quinta-feira (2), um homem sofreu um mal súbito na Rua Jovelino de Oliveira Viana, embaixo do Viaduto de Alcântara. A equipe do Corpo de Bombeiros, do Quartel de São Gonçalo, foi acionada às 11h55.

Ao chegar ao local, a vítima, que ainda não foi identificada, já estava em óbito.

A Guarda Municipal isolou o local enquanto aguarda a chegada da Polícia Militar.



A ocorrência está em andamento.