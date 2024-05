Polícia Civil prende homem envolvido em homicídio de empresário em Santa Cruz

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta terça-feira, (30/04), um homem investigado por envolvimento no homicídio do empresário Fábio Ortega. O crime foi praticado no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste, no dia 18 de abril.

De acordo com as investigações, a vítima, um conhecido empresário e proprietário de um haras e um parque aquático, foi atingida por vários disparos de arma de fogo, enquanto se deslocava em seu veículo. O automóvel capotou e colidiu contra um poste, causando a sua morte.

Os agentes apuraram que ele estava iniciando atividades relacionadas a apostas, e aportaria dinheiro neste segmento. Após buscas contínuas por imagens de câmeras pelas ruas de Itaguaí, tendo como referência a academia que a vítima treinava diariamente, sempre na parte da manhã, os policiais verificaram que um veículo com, no mínimo, dois ocupantes, acompanhava a chegada do carro da vítima e saía em seguida, percorrendo as ruas do centro daquele município, até estacionar em frente a uma loja. Do carro, desembarcam dois indivíduos, que entram na loja.

Pouco tempo depois, os dois retornaram para o veículo e, provavelmente avisados, passaram a seguir a vítima, que já transitava por aquela mesma via. Este era o percurso que Ortega costumeiramente fazia. A vítima foi interceptada já em Santa Cruz.

Toda a dinâmica do crime foi registrada pelas câmeras ao longo do trajeto feito pela vítima e pelos autores.

A partir da investigação, o homem foi identificado como um dos envolvidos no homicídio. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária.