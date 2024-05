Dois homens são presos por tentativa de estelionato em Cantagalo

Eles foram detidos na cidade de Cantagalo, Região Serrana do Rio - Foto: Divulgação

Eles foram detidos na cidade de Cantagalo, Região Serrana do Rio - Foto: Divulgação

Policiais civis da 154ª DP (Cordeiro) prenderam dois homens em flagrante, nesta segunda-feira (29/04), pelo crime de tentativa de estelionato. Eles foram detidos na cidade de Cantagalo, Região Serrana do Rio.

De acordo com os agentes, dois dias antes, o proprietário de um estabelecimento comercial, em Cordeiro, relatou na delegacia que teria sido vítima de um estelionato. De acordo com ele, um indivíduo fez contato via aplicativo de mensagens da empresa e solicitou um produto. A compra foi finalizada e o autor enviou um comprovante de PIX falso, passou o endereço de entrega e um motoboy levou o produto. Posteriormente, o proprietário constatou que o pagamento não foi creditado, constatando se tratar de um golpe.

O comerciante recebeu novo pedido de um outro suposto cliente pelo aplicativo da empresa. Desconfiado de que poderia ser o mesmo golpista se passando por outra pessoa, ele fez contato com a equipe da 154ª DP, que foi ao endereço de entrega e capturou os autores, após receberem o material supostamente comprado.

A dupla foi conduzida para a delegacia e autuada.