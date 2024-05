Operação no Rio apura furto de carros de locadora

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da Coordenadora de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e a Polícia Civil, pela 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), cumprem 11 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (02/05), em endereços ligados a três pessoas investigadas em inquérito que apura os crimes de furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A investigação teve início em setembro de 2023, a partir da prisão em flagrante de duas pessoas por furto de automóvel da locadora Localiza, baseada no estacionamento de uma rede de lojas, em Del Castilho.



A operação também conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). De acordo com o GAECO/MPRJ e com a Polícia Civil, os criminosos alugavam carros de luxo por um curto período, acoplavam rastreador no automóvel, clonavam a chave e, após a devolução à locadora, eles rastreavam o carro e o furtavam, com o uso da chave clonada.

As investigações também revelaram que os carros eram vendidos em grupos de WhatsApp por valores entre R$ 8 mil e R$ 11 mil. Segundo os autos do inquérito, a Localiza informou que calcula prejuízo de R$ 1 milhão com o esquema criminoso.

Os mandados expedidos pelo Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital estão sendo cumpridos em diversos endereços de São Gonçalo, Praça Seca, Nova Iguaçu, Anchieta, Bento Ribeiro, Pavuna, Nilópolis e Ricardo de Albuquerque.