Polícia Civil prende líder de narcomilíca da Baixada

Na última segunda-feira (29), a Polícia Civil prendeu o chefe da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense. O criminoso estava envolvido no tiroteio que causou a morte do estudante da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).

No momento da prisão, o criminoso conhecido como “Chica”, tentou fugir do local pulando muro das casas vizinhas, mas foi capturado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).

“Chica” já estava sendo monitorado pela polícia há alguns dias. Junto com o chefe de milícia também foi preso outro suspeito da troca de tiros que resultou na morte do estudante Bernardo Paraíso, de 24 anos. Sobre esse caso, três suspeitos já haviam sido presos, porém ainda há pessoas sendo procurados.



De acordo com a Polícia Civil, após a morte do miliciano conhecido como “Tubarão”, em fevereiro, “Chica”, se juntou com traficantes de organização criminosa, dando origem a uma narcomilícia na região.

A ação, apreendeu 2 fuzis, 11 carregadores de fuzil, 2 coletes balísticos, rádios comunicadores, mais de 100 munições e um carro clonado.

A operação policial teve participação da DRF (Delegacia de Roubos e Furtos), da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), da DGPC (Vicente de Carvalho, do departamento -Geral da Polícia da Capital), do DPA (1° Departamento de Polícia de Área) e da SSINTE (Subsecretaria de Inteligência).