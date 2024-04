Novas interdições no trânsito da Covanca para obras do MUVI

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar novas interdições no trânsito da Covanca, nesta terça-feira (30), para auxiliar no andamento das obras do trecho 1 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). As interdições terão início às 8h da manhã e guardas municipais estarão auxiliando os motoristas.

A interdição ocorrerá na Rua Maurício de Abreu, no trecho entre a Rua Cônego Goulart e a Rua Cel. Ernesto Ribeiro. Sendo assim, a Rua Marechal Floriano Peixoto estará interditada no trecho compreendido entre a Rua Oliveira Botelho e a Travessa Nova de Azevedo.

Leia também:

Fluminense: John Kennedy pede desculpa e diz que não estava em festa na concentração

Torcidas organizadas do Vasco entram no CT para cobrar jogadores e CEO

Os veículos que passam pela Rua Marechal Floriano serão obrigados a desviar na Travessa Nova de Azevedo, seguindo pela Rua Nova de Azevedo e Rua Silva Jardim, retornando assim à Rua Dr. Alberto Torres, em Neves. Já os veículos que passam pela Rua Dr. Alberto Torres e desejam acessar o bairro Covanca precisarão acessar pela Rua Silva Jardim, Rua Nova de Azevedo e Travessa Nova de Azevedo em direção à Rua Marechal Floriano Peixoto.



A linha de ônibus 56 poderá ter o seu ponto final alterado momentaneamente, caso seja necessário. Se houver a necessidade, o ponto final será realizado na lateral da 73° DP (Neves).

As intervenções do MUVI estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Rio, através da Secretaria das Cidades. A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo foi a responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado e está acompanhando todo o andamento das obras.

O MUVI vai garantir a criação de novo corredor viário, com pistas preferenciais para ônibus, e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, 13 bairros e 32 estações. O projeto também receberá uma série de intervenções urbanísticas.