Prefeitura de Araruama inaugura mais uma Casa Creche no bairro Areal

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou, ontem (29) mais uma unidade do projeto Casa Creche no bairro Areal. A unidade poderá atender até 15 crianças, com idade entre 02 anos e 03 anos e 11 meses. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.

A Prefeitura vai oferecer o uniforme completo de verão e inverno e o kit escolar a todos os pequenos. Na unidade, eles vão ter acesso à Educação Infantil de qualidade, sempre supervisionados por professores e auxiliares, alimentação balanceada, que será elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição, e recreação apropriada para a idade.

Além disso, o projeto também gera trabalho e renda, já que transforma as casas de professoras que antes estavam desempregadas nesses núcleos de creches nos bairros.

Leia também:

➢ Maricá comemora Dia do Trabalhador com serviços e atividades gratuitas no Centro

➢ Itaboraí 191 anos: Dia do Trabalhador terá muito samba na Praça Itamar da Silva Júnior