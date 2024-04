Motorista de Niterói é preso com carga de drogas em Piraí

Policiais de Barra do Piraí, município no Sul Fluminense, prenderam neste final de semana um motorista de aplicativo de Niterói, acusado por tráfico de drogas. Mais de 3 mil trouxas de maconha foram encontradas no carro do suspeito, que foi capturado na manhã deste domingo (28).

A identidade do acusado não foi divulgada. Durante abordagem, no Centro de Barra do Piraí, militares do 10º BPM (Barra do Piraí) encontraram 3.015 trouxas de maconha em sacolas no interior do veículo. Ele foi levado para a 94ª DP (Piraí), que investiga se o suspeito já tinha costume de transportar drogas para a região.

