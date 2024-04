Niterói foi a cidade mais quente do país neste domingo

O final de semana foi quente em todo o estado do Rio, mas, para quem estava em Niterói, o calor foi ainda maior. O município registrou a temperatura mais alta de todo o Brasil neste domingo (28). Os termômetros niteroienses chegaram a marcar 38,8 ºC e colocaram a cidade no topo da lista das mais quentes do país, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além de Niterói, outras partes do Rio também sofreram com a alta do calor. Segundo o levantamento do Inmet, o estado do Rio de Janeiro registrou oito das dez maiores temperaturas para o domingo (28). Ainda de acordo com o Instituto, os dados do fim de semana seguem a tendência dos últimos dias. Desde quarta, os termômetros no RJ têm marcado temperaturas pelo menos cinco graus acima da média prevista para o mês.

A nova onda de calor registrada tem sido provocada pela ação de um sistema de alta pressão, de acordo com os meteorologistas. A expectativa é de que o sistema siga bloqueando a nuvens mais densas e deixando a umidade mais baixa nos próximos dias em todo o estado. Em Niterói, especificamente, a previsão é de que os dias sigam sem chuva o resto da semana, com máximas previstas de 36 °C para terça (30) e quarta (01) e 39 ºC para quinta (02).