Motorista de app desaparece após entrar por engano em comunidade na Baixada

Um motorista de carro por aplicativo está desaparecido desde o último sábado (27), após realizar uma viagem particular. Segundo relatos da família, Ewerton Braz de Souza, de 29 anos, entrou por engano na comunidade do Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta das 12h e, desde então, não foi mais visto. As informações são do portal G1.

A família, que chegou a ir até a favela, conversou com traficantes, em busca de respostas sobre o paradeiro de Ewerton. Eles contam que os mesmos disseram ter visto o motorista entrando no Barro Vermelho, o abordaram e revistaram o celular, mas ele teria sido liberado porque no aparelho não havia nenhuma mensagem comprometedora.

No entanto, o passageiro também teve o celular revistado e teria ficado na comunidade, ainda segundo o relato da família.



"A última informação que nós temos é que meu sobrinho foi fazer uma corrida na comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias. Pediram pra eles pararem, [ele] parou, porque como é motorista [foi] pra mostrar que não tem nada a ver, só que o passageiro tinha algo de diferente no celular e pegaram os dois", afirmou Marta da Silva Braz, tia de Ewerton, ao G1.

"Eu entrei dentro da favela, fiz pergunta e eles falaram: 'Ele teve aqui mesmo, mas do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Se você quiser ficar à vontade para procurar na favela, pode procurar'. E eu e outro menino fomos de moto andando, em uma rua próxima onde a gente estava e eu vi o carro dele [Ewerton] lá parado. Eles me deixaram ir embora com o outro menino, fui pros outros hospitais da redondeza aqui de Caxias e ninguém deu entrada sem identificação", contou a mulher de Ewerton, Tainá Borges Rodrigues.

"Eu peço encarecidamente, por favor, que vão fazer alguma coisa pra buscar o meu filho", disse a mãe do motorista, Solange da Silva Braz.

Ewerton tem cadastro na empresa de aplicativo de transporte 99. A empresa informou que como o motorista realizou uma corrida particular, não vai se posicionar sobre o caso.

A Polícia Civil informou que, inicialmente, o caso foi registrado na delegacia de Duque de Caxias, mas já foi encaminhado para o setor de descoberta de paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia pelo 21 2253-1177. O anonimato é garantido.