Atentado a tiros na Amendoeira, em São Gonçalo, deixa três baleados

Três homens foram baleados, na tarde dessa sexta-feira (26), no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo, após sofrerem um atentado a tiros. As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela policiais da 74ªDP (Alcântara), que tomou conhecimento do caso após receberem a informação de que os feridos haviam dado entrada na Unidade Municipalizada de Pronto Atendimento (UMPA) do Pacheco.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na tarde desta sexta-feira (26/04), policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para checar a entrada de vítimas de disparos de arma de fogo na UMPA do Pacheco.

De acordo com o comando da unidade, informações preliminares apontaram que três pessoas haviam sido baleadas enquanto estavam no bairro da Amendoeira. Duas das vítimas foram transferidas para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo. A terceira, que estava em estado grave, precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma região.

* Em apuração

