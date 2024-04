Luto no samba: Saiba tudo sobre os mais de 30 anos de carreira de Anderson Leonardo

Aos 51 anos, Anderson Leonardo morreu nesta sexta-feira (26) em decorrência de um câncer inguinal.

Natural do Rio de Janeiro e com mais de 30 anos de carreira, o artista, muito conhecido como Anderson Molejo, além de cantor, era compositor e instrumentista. Ele ganhou fama no início da década de 1980, quando integrou o Grupo Molejo, se tornando uma grande referência no mundo do samba e do pagode.

O grupo nasceu nos anos 90, no Méier, Zona Norte do Rio, com hits escutados até os dias de hoje. A banda seguiu fazendo sucesso com participação constante em programas de TV, com estilo marcante pela irreverência e letras bem-humoradas.

Carreira



O primeiro álbum do Grupo Molejo foi lançado em 1993 e foi impulsionado pelo hit "Caçamba". Após o sucesso, outras faixas conquistaram o público como “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Cilada” e “Paparico”. O último disco do grupo foi "Molejo Club", lançado em 2016, que trouxe faixas inéditas da banda após 6 anos.

Naquele ano, o grupo caiu nas graças novamente do público jovem, principalmente por causa dos memes e comparações irônicas com músicas de artistas como Lady Gaga. A repercussão na internet incentivou a banda a gravar o álbum.

O Grupo Molejo segue em atividade nos palcos, e Anderson cumpriu boa parte da agenda, mesmo durante o tratamento contra a doença.

Vida pessoal

Anderson deixa 4 filhos. Dois deles seguiram os passos do pai: o cantor e multi-instrumentista Leozinho Bradock, de 29 anos, e Rafael ‘Molejinn’, de 28, que integra o Grupo Surpreender. O artista também é pai de Alessa Cristyne, de 30 anos, sua primogênita, e de Alice, a caçula, que completa 4 anos em maio.

Alice é filha do cantor com Paula Cardoso, com quem o artista vivia um relacionamento desde 2012.

Diagnóstico de câncer

Em outubro de 2022, o artista foi diagnosticado com um câncer inguinal, tipo raro que afeta toda a região da virilha, dando início ao tratamento.

Em fevereiro deste ano, Anderson passou por um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico diante das fortes dores causadas pelo diagnóstico e, após 21 dias internado, recebeu alta médica na última terça-feira (19).

Já no domingo (24), segundo nota divulgada pela assessoria do Grupo Molejo, o músico voltou a ser hospitalizado devido ao agravo da doença.

Artistas lamentam a morte do cantor

Com grande repercurssão nas mídias, a morte de Anderson Leonardo gerou comoção em diversos artistas do ramo musical e até mesmo seu clube de coração prestou homenagem através de uma nota.

"Que tristeza…Deus o receba em sua glória", disse Péricles. "Quanta dor habita em meu peito, neste momento!! Meus sentimentos aos familiares e amigos!! Que Deus conforte nossos corações!! Descanse em paz, meu querido sobrinho!!", declarou Neguinho da Beija-Flor.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do cantor Anderson Leonardo. À frente do Grupo Molejo, levou alegria para milhões de brasileiros por décadas, cantando com irreverência e leveza. Anderson sempre se orgulhou da paixão pelo Flamengo e chegou a gravar a canção "Canto do Urubu" em homenagem ao Mais Querido. O CRF se solidariza com familiares, amigos e fãs neste momento triste", disse o Flamengo, em nota.