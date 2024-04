Reviravolta - Empresário morto no Salgueiro não foi alvo de tiros

Poucas horas depois de ser dado como vítima de um homicídio na região do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta sexta-feira (26), o empresário Cleber Souza Moreira, de 33 anos, pode, na verdade, ter morrido por uma falha no sistema de airbag de seu carro.

Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, não haviam marcas de tiro no corpo do empresário, nem eu seu veículo, que estava com marcas de colisão frontal. O ferimento no peito da vítima foi, na verdade, provocado pelo airbag; peritos investigam se o equipamento foi acionado antes ou depois da colisão do veículo.

Em 2015, a Honda, montadora do Civic, carro da vítima, convocou um recall para os modelos Civic, Fit e CR-V, fabricados entre 2004 e 2009 por falhas no sistema de airbag. Em comunicado feito na época, a montadora explicou ter detectado um defeito que infla as bolsas de proteção com intensidade moderada ou severa, levando ao rompimento da estrutura do insulflador. Assim, fragmentos metálicos podem ser projetados contra os passageiros. A própria Honda considerou que o defeito poderia causar ferimentos moderados e até a morte.

Apesar do veículo da vítima se encaixar nos modelos que foram chamados para o recall, a polícia ainda não confirma se o automóvel passou ou não pelo procedimento de correção.