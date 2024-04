Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de pré-candidato a vereador de Queimados

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (24), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que possam levar à localização e prisão do criminoso Lucas de Souza Ignácio, vulgo Monstrinho, de 26 anos. Ele é um dos acusados de envolvimento nos assassinatos do pré-canditado a vereador por Queimados, Clayton Damasceno Pereira, de 45 anos, e sua assessora Paula Ribeiro Menezes Costa, 65, em outubro de 2023, em Queimados, na Baixada Fluminense.

No dia do crime, as vítimas estavam em uma sorveteria localizada na Rua Olímpia Silvia, bairro Inconfidência, na companhia de outras pessoas, quando quatro criminosos que estavam em duas motocicletas chegaram ao local atirando contra as vítimas. Segundos depois, um dos criminosos ainda efetuou vários disparos contra Clayton, que morreu no local. Sua assessora morreu no dia seguinte, após ter sido socorrida.

Outros dois envolvidos no crime, ligados à facção Comando Vermelho, já estão presos: Cleiton Alves Francisco, o Binho , e Anderson Correia Ramos, o Parazinho. O inquérito policial concluiu que homicídio teria sido ocasionado ainda pela proximidade do político com os paramilitares da região. A assessora foi atingida, apesar de não ter sido o alvo dos criminosos.



Contra Lucas Ignácio, consta um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Criminal de Queimados, pelo crime de Homicídio Qualificado.

Quem tiver informações sobre a localização do criminoso “Monstrinho”, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.-