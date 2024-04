Homem morre e fuzil é apreendido em operação no Cubango, em Niterói

Um homem morreu e um fuzil foi apreendido, na manhã desta quarta-feira (24), durante confronto entre criminosos e policiais militares do 12º BPM (Niterói), na Estrada do Serrão, no Cubango, em Niterói.

A operação, que começou no início da manhã e ainda está em andamento, tem como objetivo reprimir a ação de criminosos na região, segundo a PM.

Ainda conforme a corporação, os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da unidade, agiam na Zona Norte da Cidade, quando criminosos do Morro do Serrão iniciaram um confronto, que acabou com um homem morto.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local e realizaram a primeira perícia. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, e Niterói, onde ficará até ser liberado para o sepultamento.

O material apreendido será levado para a sede da especializada onde o caso foi registrado como Morte por Intervenção de Agentes do Estado.

