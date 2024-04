Disque Denúncia lança 6ª edição da campanha contra roubo em dutos de combustíveis

Nesta quarta-feira (24), o Disque Denúncia lança a 6ª edição da campanha contra roubo de combustíveis em dutos. Assinada pela agência 11:21, a campanha traz o conceito “o anonimato é o combustível da denúncia”.

A ideia principal é relembrar à população sobre a garantia do anonimato de quem denuncia. São quase 30 anos de existência do Disque Denúncia, e em todo este tempo, um dos pilares de sucesso do programa é o diferencial de não identificar quem está denunciando. O que importa para o Disque Denúncia é a informação de qualidade, a que desarticula quadrilhas, que ajuda a prender criminosos, que protege o meio ambiente e ajuda a salvar vidas.

A campanha alcançará todo o estado do Rio de Janeiro por meio das redes sociais do Disque Denúncia, além dos de veículos de imprensa e publicitários, que darão espaço para as peças criadas pela agência 11:21, mas a maior concentração, estará na Baixada Fluminense, principalmente em Duque de Caxias, onde passam os dutos que são alvos de criminosos.

Em seis anos de campanha contra roubo de combustíveis, o Disque Denúncia registrou mais de 1203 denúncias sobre este tipo de crime, ajudando a polícia do Rio a desarticular quadrilhas especializadas, a prender os principais foragidos da Justiça que lideravam os grupos criminosos e a encontrar endereços utilizados para armazenar ou comercializar ilegalmente combustível roubado.

Renato Almeida, Diretor-Geral do Disque Denúncia, , afirma que a regra de ouro do Disque Denúncia sempre foi a garantia do anonimato. “Preservar o sigilo de quem denuncia é nosso dever, por isto, não temos identificador de chamadas e não gravamos a conversa. Esse cuidado é observado em todos os nossos canais de atendimento, inclusive com o WhatsApp , que é anonimizado. O importante para o Disque Denúncia e para a sociedade, é a informação sobre atividades criminosas, e fazemos isto eficazmente há quase 30 anos com total segurança”, acrescentou o diretor.

As denúncias podem ser feitas nos canais do Disque Denúncia: (21) 2253-1177, que também funciona como WhatsApp anonimizado, ou pelo Aplicativo “Disque Denúncia RJ” – disponível para baixar gratuitamente nas lojas Google Play Store e Apple Store. A população pode enviar fotos e vídeos.